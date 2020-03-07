مصرف الرافدين يعيد فتح فرع مدينة عنه في الأنبار

أعلن مصرف الرافدين عن اعادة فتح فرع /عنه/ في الانبار لتقديم الخدمات المصرفية للمواطنين .



وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان: انه تم اعادة فتح فرع /عنه/ بحضور مندوب المنطقة الغربية ومسؤولين وموظفين وشيوخ ووجهاء المحافظة ".



واضاف البيان ان" افتتاح الفرع سيسهم بشكل كبير في انعاش الحركة الاقتصادية وتخفيف العبء عن الموظفين عند استلام رواتبهم كما سيسهم بتوفير السيولة النقدية وترويج كافة المعاملات المصرفية الاخرى للمواطنين.