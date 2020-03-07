نصيف تتهم بلاسخارت بتعمد التضليل وتغييب الحقائق وتدعو لاستبدالها

دعت النائبة عالية نصيف، ، وزارة الخارجية إلى مخاطبة الأمم المتحدة لاستبدال مبعوثتها جنين بلاسخارت التي تتعمد التضليل وتغييب الحقائق في تقاريرها التي تفتقر للمصداقية حسب تعبيرها.

وقالت نصيف، في بيان إن "بلاسخارت في تقريرها الأخير لمجلس الأمن تعمدت تجاهل دور القوى السياسية الوطنية التي أدانت العنف بكل أشكاله بحق المتظاهرين السلميين وبحق القوات الأمنية، بالإضافة إلى دورها في المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة تلبية لمطالب المتظاهرين.

وأضافت، أن "بلاسخارت تجاهلت العنصر الرئيسي الذي يقف وراء ما يحصل في العراق، وهو الفساد الذي يتم بمباركة أمريكا والدول المتحالفة معها منذ حكومة بريمر ولغاية اليوم.

وشددت نصيف، على "ضرورة قيام وزارة الخارجية بمطالبة الأمم المتحدة باستبدالها والمجيء بشخصية حيادية وقريبة من عادات وتقاليد شعبنا وتاريخها يخلو من الشذوذ والمخدرات التي تباع في بلدها علناً في المحلات حسب تعبيرها.

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