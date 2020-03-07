سياسي كردي يحذر من انفلات الوضع في العراق في الفترة المقبلة

حذر القيادي الكردي المستقل محمود عثمان من انفلات الوضع في العراق في الفترة المقبلة الى ما لا تحمد عقباه ".



وقال في عثمان تصريح صحفي ان عدم اتفاق الكتل الشيعية على شخصية رئيس الوزراء خلال الفترة المحددة بالدستور لغرض تكليفه من قبل رئيس الجمهورية ، وعدم تنفيذ مطالب المتظاهرين وتقديم القتلة الى المحاكم وانفلات السلاح بشكل عام في البلد ، اسباب قد تدفع العراق الى المجهول ، والى انفلات امني وسياسي خطير ".



وتابع " في العراق اصبح خرق الدستور عادة مستمرة ، لذا فان مدة ال15 يوما المحددة دستوريا لتسمية مرشح للحكومة الانتقالية المقبلة ، لن تكون كافية ، وبالتالي سيتم تمديدها ، وهذا اجراء غير قانوني ودستوري ".



ودعا عثمان الكتل الشيعية الى الاتفاق سريعا على تسمية مرشحهم لمنصب رئيس الوزراء للحكومة الانتقالية ، لغرض تكليفه ".



واشار الى ان المجتمع الدولي اصبح لا يهتم كثيرا بالشان العراقي الداخلي كـ ( الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي) ، ولن يتدخلا بقدر ما يصدرا بيانات يدعوان فيها الى الاتفاق بين الكتل السياسية واتخاذ السلطات التنفيذية العراقية الى اجراءات عملية فقط ، دون وجود اجراءات دولية فعلية تعيد العراق الى السكة الصحيحة ".