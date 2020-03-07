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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 07 آذار 2020 11:50 ص

سالم: البعض يحاول زج المتظاهرين في صراع الأطراف الموالية لإيران

تظاهرة طلابية
أكد الخبير السياسي، مصطفى سالم، أن البعض يحاول زج المتظاهرين في صراع الأطراف الموالية لإيران.

وقال سالم عبر حسبه على موقع التدوين المصغر "تويتر"، إن "بيان معتصمو ساحة التحرير، الذي يطالب بتدخل ضباط وزارة الدفاع لحمايتهم، بدلا من الداخلية، يخدم صراع أطراف العملية السياسية".

وأضاف "ليس جديدا تورط الداخلية في الاعتداء على المتظاهرين، لكن اللافت ومنذ تظاهرة الخضراء، الزج بالمتظاهرين في صراع أطراف كلها قتلت المتظاهرين وتعمل لصالح إيران".
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