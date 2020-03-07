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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 07 آذار 2020 11:47 ص

للمرة الثالثة على التوالي .. نادي بابل في بطولة باريس الدولية

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اعلنت ادارة نادي بابل  عزمَها المشاركة في بطولة باريس الدولية للموسم الثالث على التوالي.

وقال رئيس النادي حيدر الملا :" ان الادارة قررت المشاركة في بطولة باريس الدولية بفريق كرة القدم لفئة الناشئين ، ودعت لهذا الغرض جميع المواهب الكروية في المحافظة التي لديها الرغبة بالمشاركة ،الى الانخراط بالاختبارات التي سيجريها الملاك التدريبي المتخصص ".

واضاف :"  ان مصاريف المشاركة سيتحملها اللاعبون ، لكننا ننتظر ان نحصل على دعم مالي من وزارة الشباب والرياضة والحكومة المحلية في بابل لغرض التخفيف عن كاهل المشاركين ".

واوضح :" ان بطولة باريس الدولية من المنافسات المتميزة التي تحظى بمشاركة واسعة من الاندية العراقية واخرى  اوروبية لها ثقلها على الساحة الكروية ".

واشار الملا الى :" ان البطولة مهمة للغاية لغرض تطوير المواهب الكروية ، وهي تذكرنا ببطولة هلسنكي في العقد الثمانيني والتي نتج عنها جيل كروي منهم احمد راضي وراضي شنيشل وليث حسين وسعد قيس وغيرهم ".
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