للمرة الثالثة على التوالي .. نادي بابل في بطولة باريس الدولية



اعلنت ادارة نادي بابل عزمَها المشاركة في بطولة باريس الدولية للموسم الثالث على التوالي.



وقال رئيس النادي حيدر الملا :" ان الادارة قررت المشاركة في بطولة باريس الدولية بفريق كرة القدم لفئة الناشئين ، ودعت لهذا الغرض جميع المواهب الكروية في المحافظة التي لديها الرغبة بالمشاركة ،الى الانخراط بالاختبارات التي سيجريها الملاك التدريبي المتخصص ".



واضاف :" ان مصاريف المشاركة سيتحملها اللاعبون ، لكننا ننتظر ان نحصل على دعم مالي من وزارة الشباب والرياضة والحكومة المحلية في بابل لغرض التخفيف عن كاهل المشاركين ".



واوضح :" ان بطولة باريس الدولية من المنافسات المتميزة التي تحظى بمشاركة واسعة من الاندية العراقية واخرى اوروبية لها ثقلها على الساحة الكروية ".



واشار الملا الى :" ان البطولة مهمة للغاية لغرض تطوير المواهب الكروية ، وهي تذكرنا ببطولة هلسنكي في العقد الثمانيني والتي نتج عنها جيل كروي منهم احمد راضي وراضي شنيشل وليث حسين وسعد قيس وغيرهم ".