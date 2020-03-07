مسيرة "بيضاء" في بعقوبة ضد فيروس كورونا



انطلقت في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى ، مسيرة "بيضاء" هي الاولى من نوعها ضد فايروس كورونا .



شارك في المسيرة ، التي طافت شوارع بعقوبة ، العشرات من طلبة كلية الطب في جامعة ديالى وهم يرتدون الصداري البيضاء ، من اجل التوعية وسبل الوقاية من مخاطر فايروس كورونا.



وقال احد المشاركين في المسيرة :" ان طلبة الطب المشاركين وزعوا نشرات تثقيفية وتوعوية للاهالي ، في اطار تعزيز الجهد الوقائي ضد فايروس بدأ يغزو اغلب بلدان العالم ".



واضاف :" ان المسيرة انطلقت بالتنسيق مع عمادة كلبة الطب والشرطة المجتمعية ، في اطار دعم جهود الحملات الشعبية المتواصلة لمواجهة كورونا ، خاصة بعد تاكيد تسجيل حالتي اصابة في بعقوبة ".