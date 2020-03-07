الاقتصاد النيابية : موظفو عقود الكهرباء بلا رواتب منذ أربعة أشهر



كشفت لجنة الاقتصاد النيابية، عن عدم تسلم موظفي عقود وزارة الكهرباء رواتبهم منذ اربعة اشهر، فيما بينت ان عدم وصول مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢٠ الى مجلس النواب تسبب بمشاكل مالية كبيرة في اغلب الوزارات.



وقالت عضو اللجنة ندى شاكر في تصريح صحفي :" ان التعيينات الاخيرة التي اطلقتها وزارتا الكهرباء والنفط للخريجين بهدف حل ازمة البطالة ، لم تلتزم الحكومة بدفع رواتبها "، لافتة الى ان جميع موظفي عقود وزارة الكهرباء من غير راتب منذ اربعة اشهر ".



واضافت :" ان هذه الاشكالية حصلت بسبب عدم ارسال الموازنة لمجلس النواب وذهاب حكومة عبد المهدي نحو الاستقالة "، مبينة :" ان عدم حسم ملف رئيس الوزراء سريعا سيتسبب بمشاكل مالية كبيرة " .

