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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 07 آذار 2020 11:30 ص

200 مليون دولار للمشاريع الصغيرة المدرة للدخل

العمل
كشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية  النيابية عن تخصيص 200 مليون دولار للمشاريع الصغيرة المدرة للدخل للشرائح المتضررة.

وقال نائب رئيس اللجنة، حسين عرب، في تصريح صحفي :" هناك مبالغ ستخصص ضمن برامج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية ، والهجرة والمهجرين للمشاريع الصغيرة والكبيرة المدرة للدخل، لتشجيع عودة النازحين الى مناطقهم ودعم الاستقرار،  من قرض البنك الدولي الطارئ بقيمة 200 مليون دولار الذي سيطلق خلال المرحلة المقبلة ".

وأوضح أنه :" سيتم تخصيص نحو 80 مليون دولار لاقامة المشاريع الصغيرة على هيئة قروض تتراوح قيمتها بين 8 ـ 20 مليون دينار للفئات المشمولة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في حين يخصص نحو 70 مليون دولار ضمن المنهاج الحكومي لوزارة الهجرة ضمن برنامج "النقد مقابل العمل" سيُمنح بموجبه العائدون الى مناطقهم 11 دولارا يومياً لمدة عام كامل مقابل القيام باعمال يومية كالتنظيف مثلاً ".

واضاف عرب :"  ان 5 ملايين دولار أخرى ستخصص للدعم النفسي للنازحين العائدين الى مناطق سكناهم، ومبالغ بسيطة اخرى ستخصص لمشاريع ضمن قاطع مسؤوليات المحافظات التي حررت من عصابات "داعش" الارهابية كالانبار ونينوى وديالى وكركوك وصلاح الدين وجزء من محافظتي بغداد وبابل ".
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