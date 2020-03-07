المالية النيابية : إيرادات المنافذ الحدودية تسد عجز الموازنة .. لولا الفساد



أكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب جمال كوجر:" ان ايرادات المنافذ الحدودية بامكانها سد العجز في الموازنة لو أستغلت بشكل صحيح ،بعيداً عن الفساد ".



وقال كوجر في تصريح صحفي :" ان هناك فسادا كبيرا في المنافذ الحدودية، خاصة ان الحكومة قالت إن اغلاق احد المنافذ كلف الدولة خسائر بـ 6 مليارات دولار ، بينما هي تقول ان الموارد من المنافذ جميعها على مستوى العراق تبلغ سنوياً 10 مليارات دولار".



وأضاف: "اذا اعدنا هيكلة المنافذ الحدودية سيكون بالامكان سد نسبة كبيرة من العجز لان الكثير من الاموال ستدخل للدولة".