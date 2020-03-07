القدو : ملف تكليف رئيس وزراء جديد عاد إلى المربع الأول

اكد النائب عن تحالف "الفتح" حنين القدو :" ان ملف تكليف رئيس وزراء جديد في المرحلة المقبلة عاد الى المربع الاول ، في الوقت الذي تواصل فيه القوى السياسية بحثها عن شخصية بديلة يمكن ان تحظى بتوافق بين مختلف الاطراف ".



وقال القدو في تصريح صحفي :" ان عملية اختيار شخصية رئيس وزراء مكلف جديد، عادت الى المربع الاول، وكان من الواجب ان تتنازل بعض الكتل السياسية المطالبة بالاستحقاق الانتخابي".



واضاف النائب الشبكي :" ان الجهات الكردية وتحالف القوى ذهبوا للمطالبة بالاستحقاق الانتخابي ومناصب اخرى معينة، وهذا تم رفضه، وبالتالي وصلنا الى طريق مسدود "، مشيرا الى :" ان هناك اسماء جديدة مطروحة والتفاوض يجري عليها من قبل الكتل السياسية ورئيس الجمهورية الذي يمتلك الصلاحية الكاملة لترشيح شخصية جديدة".