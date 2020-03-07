نائب كردي : جلسات مجلس النواب قد تؤجل بسبب كورونا



اكد نائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني انه لم يتم تحديد موعد عقد الجلسة الاولى من الفصل التشريعي المقبل، مرجحا ان تؤجل جلسات مجلس النواب بسبب فايروس كورونا المستجد.



وقال النائب حسن آلي في تصريح صحفي :" ان المجلس لم يحدد الى الآن موعد عقد الجلسة الاولى من الفصل التشريعي الجديد"، لافتا الى ان"الجلسة الاستثنائية التي عقدت للتصويت على حكومة محمد توفيق علاوي كانت ضمن العطلة التشريعية الحالية".



واضاف آلي، ان"العطلة التشريعية ستنتهي يوم الاثنين المقبل 9-3ـ 2020 "، مشيرا الى ان"فيروس كورونا المستجد قد يؤجل عقد جلسات مجلس النواب في حال عدم السيطرة على انتشاره".