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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 07 آذار 2020 10:57 ص

القبض على عصابة لسرقة السيارات بوسط وغربي العراق

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اعلنت خلية الصقور الاستخبارية القبض على 12 متهماً في أكبر عصابة لسرقة العجلات في وسط وغربي العراق.

وقال بيان للخلية إنه "بعد متابعة مستمرة من قبل خلية الصقور الاستخبارية في محافظة النجف لاحدى اهم العصابات المختصة بعمليات السرقة المنظمة والمتكررة للعجلات الحكومية في الاشهر الماضية، في محافظات النجف والديوانية وبابل والانبار، وبيعها في المحافظات الشمالية ، منتهزين فرصة اهتمام الاجهزة الأمنية بتامين وحماية المتظاهرين، وبعد جمع المعلومات عن ملابسات كل عملية سرقة وتتبع خيوطها وبالتنسيق مع خلايا الصقور في محافظات المثنى والديوانية والانبار وبمساعدة رئاسة محكمة استئناف النجف ، تمكنت الخلية من إلقاء القبض على العصابة المكونة من (12) عنصراً وضبط (6) عجلات والتحفظ على جميع الادوات المستخدمة في عمليات تزوير لوحات العجلات".

واضاف البيان انه :" بعد عمليات مطاردة ومداهمة من يوم ٢٠٢٠/٢/١٣ لغاية يوم ٢٠٢٠/٣/٥ امتدت من محافظة المثنى الى محافظة الانبار مرورا بمحافظات الديوانية والنجف ، أصيب على اثرها احد ضباط خلية صقور النجف إصابة بالغة نقل على اثرها للمشفى للعلاج، تم  القاء القبض على رئيس العصابة اثناء سرقته لعجلة نوع بيجو بتأريخ ٢٠٢٠/٣/٦ ".

وتابع أنه "بعد التحقيق مع المتهمين اعترفوا صراحةً بكل عمليات السرقة  ، وتمت احالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل ".

واشارت الخلية إلى أن هذه العصابة قد سرقت 15 سيارة أغلبها حكومية خلال الأسابيع الماضية.
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