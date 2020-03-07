مركز الإعلام الرقمي: تعليق عمل المؤسسات الحكومية فرصة لتنشيط العمل الإلكتروني



جدد مركز الاعلام الرقمي دعوته لرقمنة عمل المؤسسات الحكومية واستخدام الانظمة الالكترونية لتسيير وانجاز معاملات المواطنين عبر الانترنت، بعد قرار تعليق دوام بعض المؤسسات بسبب ظهور اصابات بفايروس كورونا في البلاد.



وقال فريق البحث في المركز في بيان :" ان بعض المؤسسات الحكومية العراقية، منها دوائر التسجيل في المرور والجنسية والجوازات، فضلا عن المؤسسات التعليمية ومؤسسات اخرى، علقت نشاطاتها بعد اعلان الاصابات بهذ الفايروس مما يتسبب بتأخر معاملات المواطنين و زخم كبير حتى بعد معاودة العمل " .



وتابع المركز :" ان هذه الفرصة ضرورية لاعادة العمل وتنشيط الحكومة الالكترونية (E-Governance) بشكل كبير، وقد تكون انطلاقة لانهاء العمل الروتيني والزخم اليومي على مؤسسات الدولة ".



وشدد المركز على ضرورة توفير البنى التحتية اللازمة لعمل الانظمة الالكترونية، اذ ان تفعيل هذه الانظمة لادارة مؤسسات الدولة واهمها التعليم الالكتروني غير ممكن ، والعراق بصدارة تصنيف اسوأ الدول بسرعة التحميل من الانترنت، حيث يتطلب عمل منصات التعليم الالكتروني، تشغيل فيديوهات عالية الدقة والدخول للمحاضرات -عبر التطبيقات- في اوقاتها المحددة والتفاعل معها واستخدام تطبيقات الحوسبة السحابية، وهي تتطلب خدمة انترنت سريعة ومستقرة".



وفي ما يتعلق بعمليات البيع والدفع الالكتروني، نوه المركز الى ان اغلب مراكز التسوق في العراق لا تدعم وسائل الدفع الالكتروني المباشر ببطاقات الدفع (ماستر كارد / فيزا كارد) على الرغم من امتلاك اغلب الموظفين بطاقات الدفع بعد قرارات توطين الرواتب لموظفي الدولة ، مشيراً الى :" ان عملية سحب الاموال من جهاز ATM واستخدامها في الدفع لا تحمي من مخاطر الاصابة بفايروس كورونا"، مشدداً على ضرورة العمل على تفعيل Paypal و Apple pay في العراق.

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