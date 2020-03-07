الصحة تعلن تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة عن تشخيص ثماني اصابات جديدة بفايروس كورونا في العراق؛ خمس اصابات في بغداد وتأكيد اصابتين في السليمانية من ضمنها الرجل الذي توفي سابقا وكان مشتبها باصابته ، والاصابة الثامنة لسيدة من كربلاء تعاني من عدة امراض مزمنة وخضعت مؤخرا لعمليات جراحية وتوفيت لاحقا امس.



وقالت الصحة في بيان انه :" تم اتخاذ الاجراءات المطلوبة للتعامل مع الاصابات والملامسين وحسب اللوائح الصحية الدولية.



واكدت الوزارة اهمية تنفيذ المقررات التي من شأنها منع انتقال الفايروس ، ودعت كافة الجهات المعنية الى متابعة الإجراءات ومحاسبة المخالفين