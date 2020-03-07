نائب: انتشار كورونا يعكس غيابا واضحا للدولة ويكشف إجراءاتها الهزيلة

أكد رئيس كتلة الوطن اولا محمد اقبال ضعف الاجراءات الحكومية وتباينها من محافظة لأخرى في معالجة وباء كورونا او الوقاية منه قياسًا باجراءات بقية الدول.



وقال إقبال في بيان ان "البلد كله يتعرض للعزل والدول بدأت تقطع عن العراق جميع رحلاتها الجوية والبرية لاعتقادها بان الحكومة تخفي معدلات الاصابة وغير مكترثة لتداعيات الانتشار" مشيرا الى ان "الجميع كان يأمل ان تكون المعالجات الحكومية بنفس الحزم والقوة الذي جوبهت بها التظاهرات السلمية.

و طالب اقبال "رئيس الحكومة والجهات ذات العلاقة باعداد ميزانية خاصة للوباء فضلا عن إمكانية الصرف من ميزانية الطوارئ لهذا الباب.

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