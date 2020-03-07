فائق الشيخ علي يقترح على القوى السياسية الاحتكام إلى الشعب في اختيار رئيس الحكومة الجديدة

اقترح النائب فائق الشيخ علي ، على القوى السياسية الاحتكام إلى الشعب في اختيار رئيس الحكومة الجديدة عبر إجراء تصويت مباشر، بإشراف الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات.



وكتب الشيخ علي في تدوينة:" “نعيش منذ شهور بالعراق بدستور مُنَحّى، أي بخرق دستوري واضح وفاضح.”.

وأضاف “وما دمنا كذلك فإنني أدعو كل السياسيين والكتل السياسية إلى الاحتكام للشعب العراقي في إجراء تصويت مباشر على رئيس الوزراء، سواء باستفتاء أم بانتخاب، يتم بإشراف أممي ومفوضية الانتخابات”، عاداً ذلك “تحدياً” لهم.