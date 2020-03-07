الخارجية تعلن إيقاف دخول الوافدين الأجانب القادمين من تركيا وفرنسا وإسبانيا ونيجيريا

أعلنت وزارة الخارجية ايقاف دخول الوافدين الاجانب القادمين من تركيا وفرنسا واسبانيا ونيجيريا .



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف في بيان :" تقرر ايقاف دخول الوافدين الاجانب القادمين من تركيا وفرنسا واسبانيا ونيجيريا ، ليصبح عدد الدول المحظور دخول رعاياها الى العراق 13 دولة".



واوضح :" انه تستثنى من قرار الحظر الوفود الدبلوماسية والرسمية".