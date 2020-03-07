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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 07 آذار 2020 10:35 ص

برلماني : الكتل الشيعية ستتفق على شخصية مضمونة التصويت داخل البرلمان

فاضل الفتلاوي
أكد النائبة عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي ، ان الكتل الشيعية تواصل الحوار من اجل الاتفاق على شخصية مضمونة التصويت داخل البرلمان لتكون بديلة لمحمد توفيق علاوي، لافتا الى ان التوافق سيحصل من جميع الأطراف قبل تقديم المرشح  الى رئيس  الجمهورية.

وقال الفتلاوي في تصريح صحفي :" ان الكتل الشيعية مازالت تجري حوارات فيما بينها ويجري الان الاتفاق على شخصية معينة من اجل تقديمه الى رئيس الجمهورية من اجل تكليفه.

وأضاف :" ان القوى الشيعية تدرك صعوبة الموقف ، خاصة ان عدم تمرير علاوي شكل منعطفا خطيرا، وبالتالي فأن الكتل الشيعية تدرك خطورة الموقف، وعلى اثر ذلك فأن الكتل ستعرض مرشحها على باقي الأطراف السنية والكردية من اجل الاتفاق على تسلمه رئاسة الوزراء.

 واوضح :" ان الشخصية التي ستأتي خلفا لعلاوي سيتم ترشيحها من بين الشخصيات القديمة التي طرحت سابقا ، اضافة الى ادراج بعض الأسماء الجديدة التي لم تطرح سابقا للترشيح، حيث مازالت الحوارات متواصلة للاتفاق على شخصية مضمونة التصويت داخل البرلمان لحسم امرها قبل انقاض المهلة الدستورية المحددة بـ15 يوما.
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