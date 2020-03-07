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السبت, 07 آذار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 07 آذار 2020 10:34 ص

معتصمو التحرير يجددون رفضهم طرح الأسماء التي سبق رفضها لمنصب رئيس الوزراء

تظاهرات ساحة التحرير

 جدد معتصمو ساحة رفضهم طرح أيٍ من الأسماء التي سبق رفضها لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة.

 وقالوا في بيان ان الكتل السياسية تستمر  بخوض صراع تحاصص الدولة، وتقاسم ثرواتها، متجاهلة مطالب الشعب، بتصحيح مسار العملية السياسية، بإنهاء عرف المحاصصة الطائفية وتوافقات قوى السلطة، التي تخدم مصالحها الضيقة على حساب مصلحة البلاد.

وتابع البيان :"إننا إذ نستمر في ثورتنا حتى تحقيق المطالب التي وضعناها منذ بداية حراكنا، نؤكد وقوفنا بالضد من أي محاولة لإعادة طرح أسماء قد رفضتها ساحات الاعتصام من قبل، لتسنم منصب رئاسة الوزراء.

 واكد البيان ان المرحلة المقبلة تتطلب وجود رئيس وزراء يتعهد بتنفيذ ما حددته الثورة من قبل،  بالتهيئة لإنتخابات مبكرة يكون أقصى موعد لها، نهاية العام الجاري، لفرض الأمن وحصر السلاح بيد الدولة، وتقديم قتلة المتظاهرين للعدالة، لينالوا جزاءهم العادل..
 واشار البيان الى:" اننا في الوقت الذي نجدد تأكيدنا على التمسك بالخيار السلمي فإننا ومن أجل حفظ أمن الساحات والمتظاهرين، ندعو الضباط الوطنيين في وزارة الدفاع، للتدخل المباشر، في حماية المتظاهرين والساحات، بعدما توالت حالات الاختطاف، والقمع، دون أن يكون لوزارة الداخلية وهي المعنية بحفظ الأمن الداخلي، أي دور في حماية ساحات الاعتصام.

ع د

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