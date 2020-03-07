تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في أربيل

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، عن تسجيل أول اصابة بفيروس كورونا في أربيل.



وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد قادر في بيان، إنها "سجلت أول إصابة بفيروس كورونا في أربيل، لامرأة تبلغ من العمر 33".



وأضاف: "وبذلك يرتفع إجمالي المصابين بالفايروس في كردستان إلى 9 أشخاص".



ولفت إلى أن "المصابة حالتها الصحية مستقرة وحسب المعلومات الأولية لم تزور إيران".