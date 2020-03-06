بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 06 آذار 2020
آخر الأخبار
الحكومة العراقية المقبلة.. لغم المحاصصة ومصالح السياسيين ومرشحي شيعة جدد اجتماع منزل العامري .. الحفاظ على "حاكمية الشيعة " ولادور لرئيس الجمهورية باختيار رئيس الوزراء! كورونا يلغي حفل ذكرى ولادة الامام علي بن ابي طالب وحفيده محمد الجواد مقتل 5 أشخاص بتفجير نفذه انتحاريان قرب السفارة الأمريكية في تونس بعد قرار الغياب الطوعي .. عبد المهدي يظهر بكمامة بيضاء في منافذ البصرة ومطارها بعد ثلاث سنوات من تحريرها ..افتتاح معرض اعمار نينوى الثاني الحزب الشيوعي : المنظومة السياسية تعاني من ازمة في ادارة الدولة منذ 2003 سائرون : رئيس الجمهورية يحاور القوى الشيعية قبل السنية والكردية مصادر مطلعة : لقاء مرتقب يجمع بين العامري والكاظمي محافظ البنك المركزي الايراني :كورونا يتسبب بوفاة 6 من موظفي النظام البنكي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 06 آذار 2020 04:26 م

وفاة مدير مركز التفسير في قم بإيران بعد إصابته بـ "كورونا"

8edf7813-758e-459e-8969-3750840d6ce9

يتوسع فيروس كورونا في حصد أرواح المسؤولين السياسيين والدينيين في إيران، حيث أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، بوفاة مدير مركز التفسير في الحوزة العلمية أكبر دهقان، بمدينة قم، بسبب إصابته بكورونا.
وكانت وسائل إعلام أعلنت عن وفاة مساعد السلطة القضائية الإيرانية، علي خلفي، والسفير الإيراني الأسبق لدى سوريا، حسين شيخ الإسلام، دخلت النائبة عن مدينة طهران، فاطمة رهبر في غيبوبة، جراء إصابتها بالفيروس المستجد، حسب ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية الجمعة.

وكانت وكالة "تسنيم" كشفت في وقت سابق أن حالة رهبر "سيئة للغاية".
إلى ذلك، أعلن رئيس البنك المركزي الإيراني، عبدالناصر همتي، وفاة 6 من موظفي النظام المصرفي بسبب كورونا.
وکتب في حسابه على إنستغرام: "وفقًا للمعلومات الواردة، توفي حتى الآن 6 من الزملاء الأعزاء والکادحين في النظام المصرفي بسبب فيروس كورونا أثناء تقديمهم الخدمات للمواطنين". وأضاف "على الرغم من مخاطر العمل في فروع البنك، فإننا نشهد على الجهود التي يبذلها زملاؤنا في النظام المصرفي لخدمة الناس، خاصة في فروع البنك المركزي".
إلى ذلك، أعلنت إيران، الجمعة، تسجيل 17 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 124.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في مؤتمر صحافي: "تأكدنا من وجود 1234 حالة جديدة، وهو رقم قياسي في الأيام الأخيرة، ويرفع ذلك عدد الإصابات الإجمالي إلى 4747".
وأضاف أن الإصابات الجديدة تخص "على الأرجح من أصيبوا بالفيروس قبل أسبوعين، وجاؤوا إلينا بعد ظهور الأعراض عليهم".

ع د

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
8edf7813-758e-459e-8969-3750840d6ce9

الداخلية التونسية تكشف تفاصيل الهجوم المسلح الذي نفذه انتحاريان بالقرب من سفارة أميركا 06 آذار 2020 04:21 م

البنك المركزي الابراني

محافظ البنك المركزي الايراني :كورونا يتسبب بوفاة 6 من موظفي النظام البنكي 06 آذار 2020 02:45 م

8edf7813-758e-459e-8969-3750840d6ce9

مسؤول إيراني: كورونا سيصيب 40% من سكان طهران هذا الشهر 06 آذار 2020 02:24 م

8edf7813-758e-459e-8969-3750840d6ce9

إعادة فتح أبواب الحرمين الشريفين بعد إغلاقهما مؤقتًا بسبب كورونا 06 آذار 2020 11:36 ص

8edf7813-758e-459e-8969-3750840d6ce9

الكويت تعلن عن شفاء أول مصاب بكورونا 06 آذار 2020 11:30 ص

وفاة الدبلوماسي الإيراني السابق حسين شيخ الإسلام بعد إصابته بفايروس كورونا

وفاة الدبلوماسي الإيراني البارز حسين شيخ الإسلام بعد إصابته بـ"كورونا" 06 آذار 2020 11:28 ص

Doc-P-336116-637187527557907317

مسؤول ايطالي : ارتفاع عدد حالات الوفاة "بفيروس كورونا" إلى 148 حالة 05 آذار 2020 10:07 م

عاجل 1

عاحل.. وزارة الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 3513 شخصا ووفاة 107حتى الآن 05 آذار 2020 01:55 م

التعليقات