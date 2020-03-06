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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 06 آذار 2020 04:21 م

الداخلية التونسية تكشف تفاصيل الهجوم المسلح الذي نفذه انتحاريان بالقرب من سفارة أميركا

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أعلنت الداخلية التونسية الجمعة مقتل إرهابيين وإصابة 5 عناصر أمن، بالإضافة إلى مدني، بإصابات متفاوتة الخطورة، إثر هجوم نفذه انتحاريان استهدف عناصر الأمن قرب السفارة الأميركية في العاصمة تونس.
ولاحقاً أفادت وكالة فرانس برنس بمقتل 5 من قوات الأامن دون إضافة تفاصيل، في حين نفت الداخلية صحة الخبر.
من جهتها، ذكرت الوكالة الرسمية أن رجل أمن لقي حتفه في الهجوم. كما نقلت عن مصدر في الحماية المدنية "أن إرهابيين اثنين عمدا الجمعة إلى تفجير نفسيهما قرب دورية أمنية بمحيط السفارة الأميركية بعد أن حاولا الدخول".
وعمدت قوات الأمن إلى اغلاق المنافذ المؤدية إلى منطقة البحيرة والضاحية الشمالية بتونس تحسبا لوجود أي ارهابي آخر.

في حين أظهرت صور مارة مذعورين قرب مقر السفارة في ضاحية ضفاف البحيرة التي تبعد بضعة كيلومترات عن مركز العاصمة والتي شهدت الانفجار في ساعة متأخرة من الصباح.
من جهتها، دعت السفارة إلى تجنب المنطقة المحيطة بها ومتابعة التحديثات التي تبثها وسائل الإعلام المحلية. وذكرت في تغريدة على حسابها على تويتر أن الأمن التونسي يتعامل مع انفجار وقع في محيط المقر.
يذكر أن تونس لا تزال تعيش على وقع الهجمات التي شنها مسلحون واستهدفت قوات الأمن والشرطة والجيش والسياح، في فترات سابقة.
وتتمركز جماعات إرهابية مسلحة في منطقة جبال الشعانبي في محافظة القصرين غرب البلاد، والحدودية مع الجزائر.

ع د

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أخر تعديل: الجمعة، 06 آذار 2020 04:29 م
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