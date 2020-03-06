اجتماع منزل العامري .. الحفاظ على "حاكمية الشيعة " ولادور لرئيس الجمهورية باختيار رئيس الوزراء!

في الاجتماع الاخير للقوى الشيعية الذي عقد في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري ، اتفقت هذه القوى على ضرورة حفظ استمرار الطابع الشيعي للدولة العراقية واستمرار هيمنة ونفوذ القوى السياسية الشيعية ..



مصادر مقربة من الاجتماع اشارت الى ان المجتمعين ناقشوا الواقع السياسي الشيعي ، وخلصوا الى ضرورة المباشرة بالخطوات العملية لحفظ "حاكمية الشيعة " وتمتين اسس الدولة العراقية الحديثة التي يمثل شيعة " قطب الرحى" فيها بحكم حجمهم في التركيبة السكانية العراقية ..



وعلى هذا الاساس تسعى القوى والاحزاب الشيعية الى تكليف شخصية جديدة لرئاسة الحكومة الانتقالية بدل المنسحب محمد توفيق علاوي ، من اختيارها هي بعيدا عن القوى السياسية الاخرى ، بالاستناد الى الكتلة الاكثر عددا ..



وتحاول هذه القوى الغاء دور رئيس الجمهورية برهم صالح المخول دستوريا بتقديم المكلف الجديد بتشكيل الحكومة واقتصار دوره على تقديم المرشح الذي تختاره هي ، اي القوى الشيعية ..



القيادي في تيار "الحكمة" الذي يرأسه عمار الحكيم ، اكد :" ان رئيس الجمهورية ليس عليه التدخل في طريقة اختيار الاسم او تسمية المرشح، بل هو يساعد الكتل السياسية في الوصول الى تفاهمات مقبولة"، مشددا على :" ان القوى الشيعية لا تقبل ان تكون هناك تدخلات من رئيس الجمهورية لاختيار رئيس الحكومة ، كون الاختيار ليس من مهامه".



وبين عضو تيار الحكمة :" ان حسم المرشح الجديد سيكون متروكا للقوى الشيعية الخمسة وهي ائتلاف الفتح، وسائرون، والحكمة، ودولة القانون، والنصر".



ضمن هذا التوجه ، قال النائب عن تحالف "الفتح" وليد السهلاني :" ان تحركات رئيس الجمهورية ومشاوراته مع القوى السياسية غير صحيحة وتمثل انتهاكا للدستور" ، مشيرا الى :" ان مرشح رئاسة الحكومة يجب ان يخرج من الكتلة الاكبر وهي التي تقدمه لرئيس الجمهورية ".



واكد :" ان تحالف البناء مازال هو الكتلة الاكبر واختيار مرشح رئاسة الوزراء يجب ان يقدم من قبله ".



نائب آخر عن تحالف "الفتح" هو فاضل التلاوي ، اوضح :" ان التحالف يواصل مشاوراته مع القوى الشيعية لاختيار شخصية رئيس الوزراء " ، لافتا الى :" ان الكتل السياسية لم تتفق على اية شخصية حتى الان ".



واضاف :" ان الشخصيات المطروحة تحظى بدعم بعض الكتل السياسية ، الا ان الكتل الاخرى تتحفظ على تمريرها"، مبينا :" ان تحالف الفتح سيتجمع الاسبوع المقبل ببرهم صالح لحسم منصب رئاسة الوزراء ".



تحالف البناء الذي يمتلك الكتلة الاكبر ، حسب ما يقول نواب "الفتح"، لم يأت بجديد من حيث المرشحين لرئاسة الوزراء ، فالاسماء التي يتداولها هي نفسها الاسماء " المستهلكة" التي سبق وان تم رفضها شعبيا في ساحات التظاهر وسياسيا في مجلس النواب ..



وهذا ما اكده النائب عن تحالف البناء حسين عرب بقوله :" ان الاجتماع في منزل العامري بحث المرشحين لرئاسة الحكومة، وابرزهم اسعد العيداني، مصطفى الكاظمي، محمد شياع السوداني، علي الشكري، وعدنان الزرفي".



واضاف عرب :" ان الاسماء المتداولة طرحت بالسابق، والآن يتم طرحها مجدداً " ، مبينا :" ان الامر يعتمد على اتفاق القوى الشيعية كاملة على اسم معين، والى الآن لا ( فيتو ) على اسم محدد، فقط هناك عدم اتفاق على بعض الاسماء"...

ف.ا