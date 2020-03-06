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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 06 آذار 2020 03:54 م

اجتماع منزل العامري .. الحفاظ على "حاكمية الشيعة " ولادور لرئيس الجمهورية باختيار رئيس الوزراء!

القوى

في الاجتماع الاخير للقوى الشيعية الذي عقد   في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري ، اتفقت هذه  القوى على ضرورة حفظ استمرار الطابع الشيعي للدولة العراقية واستمرار هيمنة ونفوذ القوى السياسية الشيعية ..

مصادر مقربة من الاجتماع اشارت الى ان المجتمعين ناقشوا  الواقع السياسي الشيعي ، وخلصوا الى  ضرورة المباشرة بالخطوات العملية  لحفظ  "حاكمية الشيعة " وتمتين اسس الدولة العراقية الحديثة التي يمثل شيعة " قطب الرحى" فيها بحكم حجمهم في التركيبة السكانية العراقية ..

وعلى هذا الاساس تسعى القوى والاحزاب الشيعية الى تكليف شخصية جديدة  لرئاسة الحكومة الانتقالية بدل المنسحب محمد توفيق علاوي ، من اختيارها هي بعيدا عن القوى السياسية الاخرى ، بالاستناد الى الكتلة الاكثر عددا ..

وتحاول هذه القوى  الغاء دور رئيس الجمهورية برهم صالح المخول دستوريا بتقديم  المكلف الجديد بتشكيل الحكومة واقتصار دوره على تقديم المرشح الذي تختاره هي ، اي القوى الشيعية ..

القيادي في تيار "الحكمة" الذي يرأسه عمار الحكيم ، اكد :" ان رئيس الجمهورية ليس عليه التدخل في طريقة اختيار الاسم او  تسمية المرشح، بل هو يساعد الكتل السياسية في الوصول الى تفاهمات مقبولة"، مشددا على :" ان  القوى الشيعية لا تقبل ان تكون هناك تدخلات من رئيس الجمهورية لاختيار رئيس الحكومة ، كون الاختيار ليس من مهامه".

وبين  عضو تيار الحكمة :" ان حسم المرشح الجديد سيكون متروكا للقوى الشيعية الخمسة وهي ائتلاف الفتح، وسائرون، والحكمة، ودولة القانون، والنصر".

ضمن هذا التوجه ، قال النائب عن  تحالف "الفتح" وليد السهلاني :" ان تحركات  رئيس الجمهورية  ومشاوراته  مع القوى السياسية غير صحيحة وتمثل انتهاكا  للدستور" ، مشيرا الى :" ان مرشح  رئاسة الحكومة  يجب ان يخرج من الكتلة الاكبر وهي التي تقدمه لرئيس الجمهورية ".

واكد :" ان تحالف البناء مازال  هو الكتلة الاكبر واختيار مرشح رئاسة الوزراء يجب ان يقدم من قبله ".

نائب آخر عن تحالف "الفتح" هو فاضل  التلاوي ، اوضح :" ان التحالف يواصل مشاوراته مع القوى الشيعية لاختيار شخصية رئيس الوزراء " ، لافتا الى :" ان الكتل السياسية لم تتفق على اية شخصية حتى الان ".

واضاف :" ان الشخصيات المطروحة تحظى بدعم بعض الكتل السياسية ، الا ان الكتل الاخرى تتحفظ على تمريرها"، مبينا :" ان تحالف الفتح سيتجمع الاسبوع المقبل ببرهم صالح لحسم منصب رئاسة الوزراء ".

تحالف البناء الذي يمتلك الكتلة الاكبر ، حسب ما يقول نواب "الفتح"، لم يأت بجديد من حيث المرشحين لرئاسة الوزراء ، فالاسماء التي يتداولها هي نفسها الاسماء " المستهلكة" التي سبق وان تم رفضها شعبيا في ساحات التظاهر وسياسيا في مجلس النواب ..

  وهذا  ما اكده  النائب عن تحالف البناء حسين عرب بقوله :" ان الاجتماع  في منزل العامري بحث  المرشحين لرئاسة الحكومة، وابرزهم  اسعد العيداني، مصطفى الكاظمي، محمد شياع السوداني، علي الشكري، وعدنان الزرفي".

واضاف عرب :" ان الاسماء المتداولة طرحت بالسابق، والآن يتم طرحها مجدداً " ، مبينا :" ان  الامر يعتمد على اتفاق القوى الشيعية كاملة على اسم معين، والى الآن لا ( فيتو )  على اسم محدد، فقط هناك عدم اتفاق على بعض الاسماء"...

 

ف.ا

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