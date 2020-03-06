كورونا يلغي حفل ذكرى ولادة الامام علي بن ابي طالب وحفيده محمد الجواد



أعلنت العتبة الكاظمية، الغاء الحفل الخاص بذكرى ولادة الامام علي بن ابي طالب والامام محمد الجواد، خشية تفشي فايروس كورونا خلال التجمعات البشرية.



وجاء في بيان نشره موقع العتبة انها :" قررت إلغاء الحفل المزمع اقامته يوم الأحد الموافق ٨ آذار ، بمناسبة ذكرى ولادة الامام علي وحفيده الامام الجواد".



وأوضح البيان :" ان قرار إلغاء الحفل جاء بالنظر إلى الظروف الصحية الراهنة وامتثالًا لتوجيهات المرجعية الدينية العليا واستجابة لما دعت اليه وزارة الصحة والبيئة العراقية ومنظمة الصحة العالمية في بغداد بالامتناع عن عقد التجمعات والفعاليات الجماهيرية هذه الايام".



يشار الى ان العتبة الحسينية قررت عدم اقامة صلاة الجمعة اليوم في الصحن الحسيني استجابة لما دعت اليه دائرة صحة كربلاء وارتفاع عدد الإصابات بفايروس كورونا في العراق.



ف.ا