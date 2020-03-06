مقتل 5 أشخاص بتفجير نفذه انتحاريان قرب السفارة الأمريكية في تونس

قتل 5 من عناصر الشرطة بتفجير انتحاري نفذه إرهابيان في محيط السفارة الأميركية في تونس.

وأفادت وكالة الأنباء التونسية، اليوم الجمعة، أن إرهابيين اثنين فجرا نفسيهما في محيط السفارة الأميركية.

وذكرت الوكالة الرسمية نقلا عن مصدر في الحماية المدنية "أن إرهابيين اثنين عمدا اليوم الجمعة إلى تفجير نفسيهما قرب دورية أمنية بمحيط السفارة الأميركية بتونس".

فيما قالت وزارة الداخلية التونسية، إن انفجارا وقع، الجمعة، في الحي الذي توجد فيه السفارة الأميركية بالعاصمة تونس، وأشارت عدة وسائل إعلام محلية إلى احتمال أن يكون هجوما مسلحا.

كانت وسائل إعلام تونسية أفادت بإصابة 5 من رجال الأمن، بالتفجير الذي وقع في محيط السفارة الأميركية.