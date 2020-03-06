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الجمعة, 06 آذار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 06 آذار 2020 03:47 م

مقتل 5 أشخاص بتفجير نفذه انتحاريان قرب السفارة الأمريكية في تونس

تفجير في تونس

قتل 5 من عناصر الشرطة بتفجير انتحاري نفذه إرهابيان في محيط السفارة الأميركية في تونس.

وأفادت وكالة الأنباء التونسية، اليوم الجمعة، أن إرهابيين اثنين فجرا نفسيهما في محيط السفارة الأميركية.

وذكرت الوكالة الرسمية نقلا عن مصدر في الحماية المدنية "أن إرهابيين اثنين عمدا اليوم الجمعة إلى تفجير نفسيهما قرب دورية أمنية بمحيط السفارة الأميركية بتونس".

فيما قالت وزارة الداخلية التونسية، إن انفجارا وقع، الجمعة، في الحي الذي توجد فيه السفارة الأميركية بالعاصمة تونس، وأشارت عدة وسائل إعلام محلية إلى احتمال أن يكون هجوما مسلحا.

كانت وسائل إعلام تونسية أفادت بإصابة 5 من رجال الأمن، بالتفجير الذي وقع في محيط السفارة الأميركية.

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