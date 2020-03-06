بعد ثلاث سنوات من تحريرها ..افتتاح معرض اعمار نينوى الثاني

افتتح رئيس صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية مصطفى الهيتي، معرض اعمار نينوى الثاني.



واستعرض الهيتي ، في كلمة له بحفل الافتتاح الذي حضره محافظ نينوى نجم الجبوري وعدد من اعضاء مجلس النواب عن المحافظة، المشاريع المنجزة في المحافظة ومدى اهميتها للمواطنين ".



واكد الهيتي اهمية تفعيل دور القطاع الخاص في المحافظة وتوفير البيئة والفرص الاستثمارية للقضاء على البطالة والنهوض بالواقع العمراني، مشيرا الى اهمية اقامة المعارض على ارض محافظة نينوى لاثبات عودة الحياة الى طبيعتها والتخلص من الازمات التي عانت منها.



وعانت محافظة نينوى منذ سيطرة تنظيم داعش عليها في حزيران 2014 وحتى تحريرها في 2017 ، من عمليات تخريب ودمار نفذها عناصر التنظيم، اضافة الى ما لحقها من انهيار للبنى التحتية جراء العمليات العسكرية.

ف.ا