سائرون : رئيس الجمهورية يحاور القوى الشيعية قبل السنية والكردية



اعلن تحالف " سائرون " المدعوم من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر،ان رئيس الجمهورية برهم صالح سيحاور القوى السنية والكردية بعد انتهائه من الحوار مع القوى الشيعية ، من اجل تقديم مرشح لرئاسة الوزراء ".



وقال القيادي في التحالف رياض المسعودي في تصريح صحفي :" ان الرئيس برهم صالح يخوض اجتماعات مكثفة مع القوى السياسية الشيعية، وبعد الانتهاء من الحوار والتشاور، سينتقل الى الحوار مع القوى السياسية السنية والكردية".



وبين المسعودي :" ان برهم صالح ، من خلال هذه الاجتماعات ، سيكون له رأي بعد الاطلاع على آراء القوى السياسية كافة . وبموجب الدستور، له الحق في تكليف شخصية تحظى بمقبولية شعبية وسياسية ".



واضاف :" ان حسم ملف اختيار رئيس وزراء جديد، خلال المهلة الدستورية، يعتمد بشكل كبير على الهدف من تشكيل الحكومة، فكل جهة سياسية لديها وجهة نظر في الحكومة الجديدة من حيث عمرها او هدفها او من يتبنى هذه الحكومة، وهذه أيضا ضمن المعرقلات وليس شخص رئيس الوزراء فقط ".



ف.ا