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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 06 آذار 2020 02:52 م

مصادر مطلعة : لقاء مرتقب يجمع بين العامري والكاظمي

هادي العامري

كشفت مصادر مطلعة عن لقاء مرتقب يجمع زعيم تحالف الفتح  هادي العامري مع رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، الذي تم طرح اسمه بقوة لرئاسة الحكومة الجديدة.

وذكرت المصادر :" ان اللقاء المرتقب جاء بعد اجتماع ضم العامري مع رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، لتقديم الكاظمي كمرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء بديلا عن محمد علاوي".

واضافت :" ان  مصطفى الكاظمي تم طرح اسمه بالفعل، لكن صراعه مع شخصيات كبيرة في وقت سابق حالت بينه وبين تكليفه "، مبينة :" ان  اللقاء المرتقب  يأتي بعد رفض الكتل الكردية والسنية لشخصية محمد علاوي وشخصيات اخرى من بينها اسعد العيداني ".

ف.ا
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