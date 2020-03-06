أمانة بغداد: إنقاذ أراض زراعية قيمتها بالمليارات من التجريف والتقطيع





أعلنت أمانة بغداد، عن منع تقطيع مئات الدونمات الزراعية ومنع تحويل أراضي زراعية الى سكنية جنوب العاصمة.



وقال بيان للامانة ان "بلدية الدورة احدى ملاكات أمانة بغداد منعت اشخاصاً حاولوا تقطيع ارضين زراعيتين تقدر قيمتهما بمليارات الدنانير، مبينا ان "الأولى ضمن منطقة المهدية تقدر مساحتها بـ 30 دونماً والأخرى في منطقة /كرارة/ وتقدر مساحتها بأكثر من بـ 500 دونم وبيعها كأراضي سكنية.



وأضاف، ان "بلدية الدورة قامت بغلق منافذ الأراضي المذكورة لمنع دخول الآليات وتجريف وتقطيع الأراضي المذكورة مرة أخرى كما وتحذر ضعاف النفوس بالملاحقة القانونية.



ف.ا