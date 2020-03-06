الرافدين: توزيع بطاقات الماستر كارد على منتسبي النجدة في بغداد



اعلن مصرف الرافدين عن توزيع بطاقات الماستر كارد الدولية على منتسبي مديرية النجدة العامة والقواطع التابعة لها في بغداد .



وقال في بيان اليوم , انه تم توزيع بطاقات الماستر كارد على منتسبي مديرية النجدة العامة وكافة القواطع التابعة لها والبالغ عددها ٣٤ قاطعا , مشيرا الى انه سيتم صرف الرواتب الشهرية الكترونيا ومن ثم التقديم على السلف والقروض والخدمات المصرفية الاخرى التي اعلن عنها المصرف مؤخرا ".



وأضاف:" ان المصرف مستمر في توزيع بطاقات الماستر كارد على منتسبي وموظفي وزارة الداخلية من الذين تم توطين رواتبهم على المصرف وعلى شكل دفعات.



ف.ا