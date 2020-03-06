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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 06 آذار 2020 02:38 م

الرافدين: توزيع بطاقات الماستر كارد على منتسبي النجدة في بغداد

مصرف الرافدين

اعلن مصرف الرافدين عن توزيع بطاقات الماستر كارد الدولية على منتسبي مديرية النجدة العامة والقواطع التابعة لها في بغداد .

وقال في بيان اليوم , انه تم توزيع بطاقات الماستر كارد على منتسبي مديرية النجدة العامة وكافة القواطع التابعة لها والبالغ عددها ٣٤ قاطعا , مشيرا الى انه سيتم صرف الرواتب الشهرية الكترونيا ومن ثم التقديم على السلف والقروض والخدمات المصرفية الاخرى التي اعلن عنها المصرف مؤخرا ".
 
وأضاف:" ان المصرف مستمر في توزيع بطاقات الماستر كارد على منتسبي وموظفي وزارة الداخلية من الذين تم توطين رواتبهم على المصرف وعلى شكل دفعات.

ف.ا
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