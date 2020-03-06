مشاورات سياسية جديدة بالعراق.. ومراقبون: أزمة تشكيل الحكومة ستكون بداية تغيير النظام السياسي

أكد مراقبون، أن عدم تدارك أزمة تشكيل الحكومة ستكون البداية لتغيير النظام السياسي بالكامل في العراق، وهذا ما يريده المتظاهرون العراقيون للتخلص من الساسة الفاسدين.

وأضافوا أنه بدأت مرحلة جديدة من المشاورات السياسية في العراق، لإيجاد مرشح توافقي لمنصب رئيس الوزراء..

وفي الوقت الذي اقترح فيه رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي إجراء انتخابات في ديسمبر المقبل، حذرت أصوات عراقية من مخطط خارجي يهدف لإشعال الفتنة، تمهيدا لتقسيم البلاد .

من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الأعرجي، أن عدم تدارك أزمة تشكيل الحكومة ستكون البداية لتغيير النظام السياسي.

وقال العرجي في تغريدة على "تويتر"، إن "لم يتم تدارك أزمة تشكيل الحكومة، فستتولد أزمات أخرى، ستعجز قيادات البلد عن حلها، وستكون البداية لتغيير النظام السياسي!".

من جانبه، يرى الباحث بالشأن العراقي، شاهو القرة داغي، أنه لا قيمة لإجراء انتخابات مبكرة في ظل استمرار فوضى السلاح في البلد.

وقال القرةداغي في تغريدة على "تويتر"، إنه "لا قيمة للانتخابات المُبكرة في ظل استمرار فوضى السلاح وتواجد ميليشيات مسلحة تُهدد وتتحرك بحرية دون أي حساب لمؤسسات الدولة".



وأضاف "أتوقع أن أغلب المرشحين لرئاسة الحكومة المؤقتة لن يتمكنوا من معالجة هذا الملف المُعقد".

بينما شدد رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي على ضرورة إجراء انتخابات مبكرة لا تقل نزاهتها عن 80%، فيما أشار إلى أهمية انهاء الوضع الحالي الذي يعيشه البلد من تظاهرات واعتقالات في صفوف المتظاهرين.

ولفت علاوي إلى أن العراق بدأ يسير للخلف وليس للإمام وهذا يتطلب إجراء انتخابات مبكرة نزيهة للخروج من الأزمة الحالية.

كما أكد علاوي على حاجة العراق لمفوضية انتخابات جديدة ونزيهة وقانون انتخابات جديد تتم صياغته بالتنسيق مع النقابات والاتحادات وممثلين عن المتظاهرين.

وأشار إلى أن ذلك الاجراء لا تطلب وقتاً كبيراً وقد يستغرق نحو ثلاثة ايام لإنجازه، بما يسهم بالمجيء بحكومة تحقق مطالب الشعب.