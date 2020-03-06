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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 06 آذار 2020 12:10 م

خبير اقتصادي : الدعوة لاستخدام البطاقة الإلكترونية بعد تفشي “كورونا” سرقة للمواطنين

دائرة-صحة-ديالى

حذر الخبير الاقتصادي وسام التميمي، الجمعة، من استغلال المواطن وسرقته عن طريق الدعوة لاقتناء البطاقة الالكترونية المصرفية من دون التعامل بالعملة النقدية بحجة ان هناك إمكانية لانتقال فيروس كورونا عن طريق اللمس.
وقال التميمي في تصريح  له، ان “التطور العالمي افاد البشرية جمعاء وخاصة مايتعلق بالانظمة المصرفية التي تعمل في جميع دول العالم بنظام البطاقة الالكترونية التي يتم تعبئتها بمبلغ من المال بدلا من التعامل النقدي في الأسواق والمتاجر”.
وأضاف ان “البطاقة الالكترونية موجودة في العراق ومفعلة لكن ذلك ليس بالمستوى المطلوب وعلى الرغم من فائدتها لكن الدعوى لانتقائها والتعامل بهذه البطاقة من قبل البنك المركزي بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا يضع الكثير من علامات الاستفهام”.
وبين ان “البطاقة تمنح من قبل المصارف ويتم ذلك بمبلغ يصل أحيانا الى 25 الف دينار، وفي حال أراد ان يحصل عليها على اقل تقدير مليون عراقي فأن المصرف سيحصل من خلال ذلك على مبلغ مايزيد على 25 مليار دينار، وبالتالي فأن ذلك استغلال للوضع الراهن واصطياد للمواطن العراق”.
وشدد على ضرورة تخفيض مبالغ معاملات الحصول على البطاقة الالكترونية من اجل خروجها من خانة الاستغلال وتمكين الجميع من الحصول عليها بيسر وبالتالي تحقيق الفائدة للمواطن وللمصرف”.

ع د

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