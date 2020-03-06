متظاهرو العراق يتحدون كورونا.. ويواصلون الاحتجاج ضد السلطة الفاسدة

يواصل المتظاهرون العراقيون في ساحات الاعتصام، الاحتجاج للمطالبة بتحقيق حقوقهم المشروعة ومحاسبة المفسدين، وقتلة المتظاهرين.

وقال نشطاء، إن المتظاهرين يواصلون الاحتجاج في سوح الاعتصام في العاصمة بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية.

وأضافوا أن فيروس كورونا لم يؤثر على عدد المتظاهرين وانما اعدادهم تتزايد والساحات مازالت مكتظة بأعداد المحتجين المطالبين بتحقيق حقوقهم ومطالبهم المشروعة.

تحدى المتظاهرون العراقيون قرار الطوارئ الصحي بسبب مخاطر وتهديدات فيروس كورونا، وواصلوا تواجدهم في ساحات التظاهر في بغداد، ومحافظات الوسط والجنوب.

يأتي ذلك لتجديد مطالبهم المتعلقة بإصلاح النظام السياسي في العراق، وكذلك محاسبة قتلة المتظاهرين.

ودعت تنسيقيات المظاهرات الاحتجاجية المتواصلة منذ تشرين الأول حتى الآن إلى تنظيم مسيرات احتجاجية داخل ساحات التظاهر في بغداد ومحافظات بابل وكربلاء والنجف والديوانية والسماوة والبصرة والناصرية وميسان وواسط .



يأتي ذلك للتعبير عن الرفض وإدانة استهداف وقمع المظاهرات، والإسراع بإصلاح العملية السياسية، وتشكيل حكومة تمهد لإجراء انتخابات مبكرة.

وقال نشطاء، إن مئات من المتظاهرين توافدوا إلى ساحات التظاهر للانضمام إلى ساحات التظاهر والاعتصام لدعم مطالب المتظاهرين والمشاركة في الفعاليات التي تشهدها ساحات التظاهر من فعاليات تعبيرية في مجالات الخطابة والشعر والرسم والفنون الأخرى، فضلاً عن أسواق خيرية لدعم المظاهرات.



