انتقادات واسعة لـ تقرير “بلاسخارت” بشأن العراق أمام مجلس الأمن

انتقد ائتلاف دولة القانون، أمس الخميس، ماتلته مبعوثة الأمم المتحدة للعراق جينين بلاسخارت امام مجلس الامن بشأن الأوضاع في البلاد.

وذكر بيان للائتلاف ، ان “ائتلاف دولة القانون يسجل استياءه الشديد من بعض المضامين الاستفزازية الواردة بالتقرير الذي تلته المبعوثة الأممية في العراق جنين بلاسخارت امام مجلس الامن في نيويورك”.

وأضاف ان “التقرير لم يكن منصفا وسقط في الانتقائية غير الموضوعية لأنه يقدم صورة مشوشة وفيه إساءة للنظام السياسي الديمقراطي في العراق، ورغم حديثه عن وقائع ومجريات الاحداث التي رافقت حركات الاحتجاج الا ان بلاسخارت تناست ان تشير في تقريرها مواقف القوى الوطنية والحكومة التي ادانت كل أشكال العنف المستخدم ضد المتظاهرين وكذلك ضد الاجهزة الامنية كما انها أغفلت المساعي الجادة من قبل جميع الأطراف نحو تشكيل حكومة قادرة على تلبية مطالب المتظاهرين وتعيد هيبة الدولة وتلتزم بإجراء انتخابات مبكرة”.

واكد: “دولة القانون يجدد رفضه لبعض ما جاء في تقرير بلاسخارت وندعوها الى تحري الدقة في التقييم والتزام الموضوعيه، ونؤكد على حضور اكبر للمنظمة الأممية في العراق لدعمه في مجال الاعمار والمصالحة وتطوير الخدمات وترسيخ حالة التعايش السلمي بين العراقيين وبسط الأمن والاستقرار”.