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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 06 آذار 2020 12:00 م

تربية ذي قار تبدأ حملة لتعفير جميع مدارس المحافظة للوقاية من كورونا

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اكدت مديرية تربية ذي قار ، الجمعة، استمرار حملتها بتعفير وتطهير أبنيتها للوقاية من فيروس كورونا السمتجد بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني في المحافظة.
وقال مدير تربية ذي قار رياض العمري، في تصريح  له إن” الفرق التابعة لمديرية الدفاع المدني وبالتعاون مع قسم النشاط المدرسي و شعبة التربية البيئية والصحة المدرسية اطلقت حملة تعفير واسعة للابنية من اقسام ومدارس وغرف الموظفين للوقاية من خطر فيروس كورونا”.
واضاف العمري، ان”المرحلة الاولى تشمل تعفير قسم تربية الناصرية كونه يستقبل يوميا اعداد كبيرة من المراجعين عبر تعفير وتطهير كافة مباني القسم من الداخل والخارج ولكل ما تحويه من اثاث وأجهزة الكترونية”.
واشار الى ان” الحملة ستشمل جميع اقسام ومدارس المحافظة وضمن جدول زمني”.

ع د

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