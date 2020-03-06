ديالى تعتمد أسلوب” السجل الأبيض” في أهم معابرها الحدودية لتفادي ” كورونا”

أعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، الجمعة، عن اعتماد ما اسمته السجل الابيض كاسلوب وقائي في اهم المعابر الحدودي لتفادي انتفال فيروس كورونا.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث له،ان” دائرة صحة ديالى اعتمدت اسلوب اطلق عليه السجل الابيض وهو يتضمن تدوين كامل للمعلومات عن العمال العراقيين الذين يقومون بتفريغ البضائع والسلع من الشاحنات الايرانية في معبر مندلي الحدودي واجراء فحوصات مرتين يوميا في الدخول والخروج لتفادي انتقال فايروس كورونا”.

واضاف العزاوي،ان” تسليط الاضواء على العمال جاء لانهم الاقرب للبضائع الداخلة عبر المعبر بالاضافة الى السائقين الايرانيين لافتا الى ان اي عامل يدخل المعبر يتم تدوين معلومات كاملة عنه في اجراء وقائي اعتمد من اجل تفادي انتقال اي اصابة الى العمق”.

ويعد معبر مندلي من المعابر الهامة في ديالى والذي خصص للتبادل التجاري بين العراق وايران

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