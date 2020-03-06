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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 06 آذار 2020 11:49 ص

محافظ ذي قار: تخصيص منطقة سكنية لذوي المهن الصحية بالمحافظة

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وجه محافظ ذي قار وكالة، اباذر عمر العمر، اليوم الجمعة، مديرية بلدية الناصرية بضرورة تخصيص مقاطعة سكنية خاصة لذوي المهن الصحية بالمحافظة.
وقال العمر في حديث له، إنه” وجه مديرية بلدية الناصرية بتخصيص مقاطعة سكنية خاصة لذوي المهن الصحية والتمريضية ، استجابةً للطلب المقدّم من دائرة الصحة”.
ودعا محافظ ذي قار بلدية الناصرية الى “التنسيق مع دائرة الصحة المحافظة لاكمال الاجراءات وتخصيص المقاطعة للموظفين باسرع وقت ممكن”.
وفي وقت سابق، قررت ذوي المهن الصحية والطبية في ذي قار، الاضراب العام يوم الأحد في جميع المراكز الصحية والمستشفيات بعموم المحافظة احتجاجا على عدم شمولهم بقطع الأراضي

ع د

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