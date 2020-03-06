السليمانية توجه العائدين من إيران لمستشفى محدد لتشخيص كورونا

طالبت صحة السليمانية، العائدين من إيران إلى مراجعة مستشفى محدد، لإجراء فحص خاص بشأن فيروس كورونا.

وبحسب بيان لمدير الصحة فإنها حددت مستشفى "علي ناجي" للعائدين من إيران خلال تاريخ 15 وإلى 22 من شهر شباط الماضي، لغرض اجراء فحوصات فيروس كورونا.

وكانت مديرية صحة السليمانية فكت الحجر عن أشخاص يشتبه إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما كشفت عن وضع المصابين بالمرض.

وقال مدير صحة السليمانية ياد نقشبندي، إن الصحة فكت الحجر عن مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا كانوا قادمين من إيران وجرى حجزهم في قرية سناريا السياحية بالسليمانية.

وأضاف نقشبندي أن المشتبه بهم أكملوا 14 يوماً في الحجر قبل إخراجهم بعد التأكد من عدم حملهم الفيروس.

وبشأن المصابين بالفيروس، قال نقشبندي إن الإصابات المسجلة في المحافظة عددها 8 توفي منهم واحد، الأربعاء، بينما وضع البقية الصحي مستقر ويتلقون الرعاية الطبية.