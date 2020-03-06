بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 06 آذار 2020
آخر الأخبار
نائب يحذر من تعرض اقتصاد العراق الى الانهيار في حال استمرار السياسية المالية الحالية عبوة ناسفة تستهدف منزل مواطن شمالي ذي قار محتجون في الرميثة شمال المثنى يقطعون الطريق بالإطارات المحترقة مشاورات سياسية جديدة بالعراق.. ومراقبون: أزمة تشكيل الحكومة ستكون بداية تغيير النظام السياسي متظاهرو العراق يتحدون كورونا.. ويواصلون الاحتجاج ضد السلطة الفاسدة السليمانية توجه العائدين من إيران لمستشفى محدد لتشخيص كورونا ضمان صحي " اختياري " يرى النور في الفصل التشريعي المقبل ماهي منصة " نيوتن" التي ستطلقها التربية ؟ القانونية النيابية : بيانات التجارة غير كافية لحسم ملف الدوائر الانتخابية المتعددة الفتح : رئيس الجمهورية يتجاوز على الدستور
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 06 آذار 2020 11:45 ص

السليمانية توجه العائدين من إيران لمستشفى محدد لتشخيص كورونا

كورونا

طالبت صحة السليمانية، العائدين من إيران إلى مراجعة مستشفى محدد، لإجراء فحص خاص بشأن فيروس كورونا.

وبحسب بيان لمدير الصحة فإنها حددت مستشفى "علي ناجي" للعائدين من إيران خلال تاريخ 15 وإلى 22 من شهر شباط الماضي، لغرض اجراء فحوصات فيروس كورونا.

وكانت مديرية صحة السليمانية فكت الحجر عن أشخاص يشتبه إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما كشفت عن وضع المصابين بالمرض.

وقال مدير صحة السليمانية ياد نقشبندي، إن الصحة فكت الحجر عن مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا كانوا قادمين من إيران وجرى حجزهم في قرية سناريا السياحية بالسليمانية.

وأضاف نقشبندي أن المشتبه بهم أكملوا 14 يوماً في الحجر قبل إخراجهم بعد التأكد من عدم حملهم الفيروس.

وبشأن المصابين بالفيروس، قال نقشبندي إن الإصابات المسجلة في المحافظة عددها 8 توفي منهم واحد، الأربعاء، بينما وضع البقية الصحي مستقر ويتلقون الرعاية الطبية.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
قطع طريق

محتجون في الرميثة شمال المثنى يقطعون الطريق بالإطارات المحترقة 06 آذار 2020 12:30 م

دائرة-صحة-ديالى

خبير اقتصادي : الدعوة لاستخدام البطاقة الإلكترونية بعد تفشي “كورونا” سرقة للمواطنين 06 آذار 2020 12:10 م

8edf7813-758e-459e-8969-3750840d6ce9

تربية ذي قار تبدأ حملة لتعفير جميع مدارس المحافظة للوقاية من كورونا 06 آذار 2020 12:00 م

دائرة-صحة-ديالى

ديالى تعتمد أسلوب” السجل الأبيض” في أهم معابرها الحدودية لتفادي ” كورونا” 06 آذار 2020 11:57 ص

8edf7813-758e-459e-8969-3750840d6ce9

محافظ ذي قار: تخصيص منطقة سكنية لذوي المهن الصحية بالمحافظة 06 آذار 2020 11:49 ص

8edf7813-758e-459e-8969-3750840d6ce9

وزير التعليم يبحث إمكانية التواصل إلكترونيا مع الطلبة وتعطيل الدوام أسبوعا آخر بسبب كورونا 06 آذار 2020 11:41 ص

11213-Iraq-Diyala-hospital-600_384

ضمان صحي " اختياري " يرى النور في الفصل التشريعي المقبل 06 آذار 2020 11:23 ص

3.15789040222144637370

القبض على عصابة متهمة بالسطو المسلح شمال شرق بغداد 06 آذار 2020 10:19 ص

التعليقات