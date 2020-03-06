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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 06 آذار 2020 11:41 ص

وزير التعليم يبحث إمكانية التواصل إلكترونيا مع الطلبة وتعطيل الدوام أسبوعا آخر بسبب كورونا

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بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، إمكانية اعتماد التقنيات الالكترونية للتواصل مع الطلبة ورفع المحاضرات اليومية خلال مدة العطلة المعلنة او مايتبعها، فضلا عن مناقشة تعطيل الدوام بالمؤسسات التعليمية لاسبوع آخر.
وقالت الوزارة في بيان له، إن “وزير التعليم العالي والبحث العلمي ترأس اجتماعا ضم الوكلاء وبعض رؤوساء الجامعات والمدراء العامين، بحث من خلاله إمكانية اعتماد التقنيات الالكترونية للتواصل مع الطلبة ورفع المحاضرات اليومية خلال مدة العطلة المعلنة او مايتبعها.
وأضافت الوزارة، أن “الاجتماع تناول ضرورة اعتماد آلية التواصل الإلكتروني في رفع المحاضرات اليومية وفق المناهج المقررة اثناء العطلة المعلنة او ما سيتبعها، شريطة ان يتابع الطلبة البوابات الالكترونية المتاحة من قبل جامعاتهم لغرض تلقي المحاضرات والتواصل مع أساتذتهم”.
وتابع، أن “الوزير خول رؤوساء الجامعات منح مدة إضافية لطلبة مرحلة الماجستير والدكتوراه لإكمال الفصل الدراسي، فيما ناقش الاجتماع أهمية الالتزام بوصايا خلية الازمة بشأن فايروس كورونا وإمكانية تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات التعليمية لأسبوع آخر”.

ع د

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