بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 06 آذار 2020
آخر الأخبار
نائب يحذر من تعرض اقتصاد العراق الى الانهيار في حال استمرار السياسية المالية الحالية عبوة ناسفة تستهدف منزل مواطن شمالي ذي قار محتجون في الرميثة شمال المثنى يقطعون الطريق بالإطارات المحترقة مشاورات سياسية جديدة بالعراق.. ومراقبون: أزمة تشكيل الحكومة ستكون بداية تغيير النظام السياسي متظاهرو العراق يتحدون كورونا.. ويواصلون الاحتجاج ضد السلطة الفاسدة السليمانية توجه العائدين من إيران لمستشفى محدد لتشخيص كورونا ضمان صحي " اختياري " يرى النور في الفصل التشريعي المقبل ماهي منصة " نيوتن" التي ستطلقها التربية ؟ القانونية النيابية : بيانات التجارة غير كافية لحسم ملف الدوائر الانتخابية المتعددة الفتح : رئيس الجمهورية يتجاوز على الدستور
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 06 آذار 2020 11:30 ص

الكويت تعلن عن شفاء أول مصاب بكورونا

8edf7813-758e-459e-8969-3750840d6ce9

أعلن وزير الصحة الكويتي، باسل الصباح، عن شفاء أول مصاب بفيروس كورونا في البلاد.
وقال الصباح أمس الخميس إن التحاليل أثبتت خلو المريض، وهو كويتي يبلغ من العمر 34 عاما، من الفيروس.
وأوضح أنه سيتم استكمال الفحوص العادية اللازمة له قبل خروجه يوم الجمعة من المستشفى.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الكلي للإصابات في أنحاء البلاد إلى 58.
وقالت وكيلة الصحة العامة، بثينة المضف، في مؤتمر صحفي إن “الحالتين الجديدتين قادمتين من إيران وكانتا محتجزتين في الحجر الصحي”.

ع د

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
8edf7813-758e-459e-8969-3750840d6ce9

مسؤول إيراني: كورونا سيصيب 40% من سكان طهران هذا الشهر 06 آذار 2020 02:24 م

8edf7813-758e-459e-8969-3750840d6ce9

إعادة فتح أبواب الحرمين الشريفين بعد إغلاقهما مؤقتًا بسبب كورونا 06 آذار 2020 11:36 ص

وفاة الدبلوماسي الإيراني السابق حسين شيخ الإسلام بعد إصابته بفايروس كورونا

وفاة الدبلوماسي الإيراني البارز حسين شيخ الإسلام بعد إصابته بـ"كورونا" 06 آذار 2020 11:28 ص

Doc-P-336116-637187527557907317

مسؤول ايطالي : ارتفاع عدد حالات الوفاة "بفيروس كورونا" إلى 148 حالة 05 آذار 2020 10:07 م

عاجل 1

عاحل.. وزارة الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 3513 شخصا ووفاة 107حتى الآن 05 آذار 2020 01:55 م

8edf7813-758e-459e-8969-3750840d6ce9

بعد أن انتشر في كل الأقاليم .. إيران تعلن التعبئة العامة لمواجهة كورونا 05 آذار 2020 01:42 م

8edf7813-758e-459e-8969-3750840d6ce9

وفاة المعمم الإيراني محسن حبيبي لإصابته بفيروس كورونا 05 آذار 2020 11:04 ص

8edf7813-758e-459e-8969-3750840d6ce9

بعد الإعلان عن أول وفاة بالفيروس.. كاليفورنيا تعلن حالة طوارئ صحية بسبب كورونا 05 آذار 2020 11:01 ص

التعليقات