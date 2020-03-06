ضمان صحي " اختياري " يرى النور في الفصل التشريعي المقبل



كشفت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية اكتفاء الحسناوي، عن طرح قانون الضمان الصحي مع بدء الفصل التشريعي الجديد، مبينة :" ان اللجنة ستشرع بالتصويت على المواد المتبقية ومن ثم التصويت على مجمل القانون".



وقالت الحسناوي في تصريح صحفي :" ان قانون الضمان الصحي سيرى النور خلال الفصل التشريعي الجديد وهناك ضوابط مهمة ضمن القانون تشمل جميع الطبقات المسحوقة ".



واضافت :" ان الاشتراك بالضمان الصحي للموظفين سيكون اختياريا وليس اجباريا، وان اصحاب المناصب العليا مخيرون بالاشتراك من عدمه ".



واشارت الحسناوي الى انه :" رغم الضغوط لعدم تمرير القانون ، الا ان لجنة الصحة ستطرح القانون للتصويت على الفقرات المتبقية ".