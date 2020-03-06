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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 06 آذار 2020 11:23 ص

ضمان صحي " اختياري " يرى النور في الفصل التشريعي المقبل

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ضمان صحي " اختياري " يرى النور في الفصل التشريعي المقبل

كشفت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية اكتفاء الحسناوي،   عن طرح قانون الضمان الصحي مع بدء الفصل التشريعي الجديد، مبينة :" ان اللجنة ستشرع بالتصويت على المواد المتبقية ومن ثم التصويت على مجمل القانون".

وقالت الحسناوي في تصريح صحفي :" ان قانون الضمان الصحي سيرى النور خلال الفصل التشريعي الجديد وهناك ضوابط مهمة ضمن القانون تشمل جميع الطبقات المسحوقة ".

واضافت :" ان الاشتراك بالضمان الصحي للموظفين سيكون اختياريا وليس اجباريا، وان اصحاب المناصب العليا مخيرون بالاشتراك من عدمه ".

واشارت الحسناوي الى انه :" رغم الضغوط لعدم تمرير القانون ، الا ان لجنة الصحة ستطرح القانون للتصويت على الفقرات المتبقية ".
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