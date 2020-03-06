بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 06 آذار 2020
آخر الأخبار
نائب يحذر من تعرض اقتصاد العراق الى الانهيار في حال استمرار السياسية المالية الحالية عبوة ناسفة تستهدف منزل مواطن شمالي ذي قار محتجون في الرميثة شمال المثنى يقطعون الطريق بالإطارات المحترقة مشاورات سياسية جديدة بالعراق.. ومراقبون: أزمة تشكيل الحكومة ستكون بداية تغيير النظام السياسي متظاهرو العراق يتحدون كورونا.. ويواصلون الاحتجاج ضد السلطة الفاسدة السليمانية توجه العائدين من إيران لمستشفى محدد لتشخيص كورونا ضمان صحي " اختياري " يرى النور في الفصل التشريعي المقبل ماهي منصة " نيوتن" التي ستطلقها التربية ؟ القانونية النيابية : بيانات التجارة غير كافية لحسم ملف الدوائر الانتخابية المتعددة الفتح : رئيس الجمهورية يتجاوز على الدستور
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 06 آذار 2020 11:20 ص

ماهي منصة " نيوتن" التي ستطلقها التربية ؟

20190627_030817-353-696x418
ماهي منصة " نيوتن" التي ستطلقها التربية ؟


اعلنت وزارة التربية وصولها الى المراحل النهائية لاطلاق منصة "نيوتن" التعليمية الالكترونية، لتعويض الطلبة عن الدروس خلال فترة الانقطاع عن الدوام.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي :" تم الانتهاء من المراحل النهائية لاطلاق منصة (نيوتن) التعليمية ، التي تعد  اول منصة تعليمية الكترونية حكومية في العراق".

واضافت :" ان المنصة التي ستطلق قريبا ستعمل على تعويض الطلبة والتلاميذ عن فترة الانقطاع التي حصلت بسبب الظروف الاستثنائية المختلفة التي تعيشها البلاد ".

وبينت :" ان المنصة تتضمن محاضرات يبثها التلفزيون التربوي لجميع المراحل ".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
معرض اربيل

تأجيل معرض أربيل الدولي للكتاب بسبب فيروس كورونا 06 آذار 2020 10:10 ص

8edf7813-758e-459e-8969-3750840d6ce9

علماء صينيون يكتشفون نوع جديد من «كورونا» أشد فتكاً من الفيروس الحالي 06 آذار 2020 09:22 ص

received_216070879447795

فريق الطلبة يحقق فوزه الأول على ميسان 05 آذار 2020 09:07 م

8edf7813-758e-459e-8969-3750840d6ce9

موقع أمريكي يكشف حجم ثروة صلاح بعد 8 سنوات من الاحتراف 05 آذار 2020 01:47 م

8edf7813-758e-459e-8969-3750840d6ce9

اكتشاف سلالة جديدة من كورونا أشد فتكا بالبشر 05 آذار 2020 11:32 ص

11674.10736414_10205130916691285_1648612546_o

وعد من وزير الشباب للديوانية .. مدينة " السنبلة " ترى النور قريبا 04 آذار 2020 11:25 ص

8687-1

نادي الصناعات يضع ثقته برئيس نادي الكرخ في اتحاد الكرة المقبل 04 آذار 2020 11:23 ص

received_1346368215550063

تأجيل حفل إليسا بسبب كورونا 02 آذار 2020 05:33 م

التعليقات