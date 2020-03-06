ماهي منصة " نيوتن" التي ستطلقها التربية ؟

اعلنت وزارة التربية وصولها الى المراحل النهائية لاطلاق منصة "نيوتن" التعليمية الالكترونية، لتعويض الطلبة عن الدروس خلال فترة الانقطاع عن الدوام.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي :" تم الانتهاء من المراحل النهائية لاطلاق منصة (نيوتن) التعليمية ، التي تعد اول منصة تعليمية الكترونية حكومية في العراق".
واضافت :" ان المنصة التي ستطلق قريبا ستعمل على تعويض الطلبة والتلاميذ عن فترة الانقطاع التي حصلت بسبب الظروف الاستثنائية المختلفة التي تعيشها البلاد ".
وبينت :" ان المنصة تتضمن محاضرات يبثها التلفزيون التربوي لجميع المراحل ".