ماهي منصة " نيوتن" التي ستطلقها التربية ؟





اعلنت وزارة التربية وصولها الى المراحل النهائية لاطلاق منصة "نيوتن" التعليمية الالكترونية، لتعويض الطلبة عن الدروس خلال فترة الانقطاع عن الدوام.



وذكرت الوزارة في بيان صحفي :" تم الانتهاء من المراحل النهائية لاطلاق منصة (نيوتن) التعليمية ، التي تعد اول منصة تعليمية الكترونية حكومية في العراق".



واضافت :" ان المنصة التي ستطلق قريبا ستعمل على تعويض الطلبة والتلاميذ عن فترة الانقطاع التي حصلت بسبب الظروف الاستثنائية المختلفة التي تعيشها البلاد ".



وبينت :" ان المنصة تتضمن محاضرات يبثها التلفزيون التربوي لجميع المراحل ".



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