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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 06 آذار 2020 11:19 ص

القانونية النيابية : بيانات التجارة غير كافية لحسم ملف الدوائر الانتخابية المتعددة

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القانونية النيابية : بيانات التجارة غير كافية لحسم ملف الدوائر الانتخابية المتعددة


اكدت اللجنة القانونية النيابية، ان بيانات وزارة التجارة غير كافية لحسم ملف الدوائر الانتخابية المتعددة.

وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح صحفي :" ان حسم ملف الدوائر الانتخابية المتعددة التي صوت عليها مجلس النواب ضمن قانون الانتخابات الجديد ، يحتاج الى آلية ووقت كبير للحصول على بيانات دقيقة عن النسب السكانية"، مشيرا  الى :" ان تشابه اسماء المناطق من محافظة الى اخرى يحتاج الى آلية تعامل مختلفة عن سابقاتها لحسم الملف ".

واوضح العقابي:" ان بيانات وزارة التجارة غير كافية لحسم ملف الدوائر الانتخابية"، مبينا :" ان التعداد السكاني في حال اجري فانه يحل جزءا من الازمة ويعطي بيانات دقيقة عن نسبة المشاركين في الانتخابات".
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