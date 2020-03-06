الفتح : رئيس الجمهورية يتجاوز على الدستور





عد تحالف الفتح، تحركات رئيس الجمهورية برهم صالح لاختيار مرشح رئاسة الوزراء بالتشاور مع الكتل بعيدا عن اختيار الكتلة الاكبر ، تجاوزا على الدستور.



وقال النائب عن الفتح وليد السهلاني في تصريح صحفي :" ان رئيس الجمهورية يعقد لقاءات جانبية وحوارات مع الكتل السياسية للاتفاق على مرشح رئاسة الوزراء بتراضي الكتل السياسية ".



واضاف :" ان الخطوات التي يسير بها رئيس الجمهورية غير صحيحة وتمثل انتهاكا للدستور"، مشيرا الى :" ان مرشح الرئاسة يجب ان يخرج من الكتلة الأكبر وتقدمه لرئيس الجمهورية ".



وافاد السهلاني :" ان تحالف البناء مازال هو الكتلة الاكبر واختيار مرشح رئاسة الوزراء يجب ان يقدم من قبله ".