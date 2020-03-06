نائب يقدم مقترحا لابعاد المشاريع عن سلطة الاحزاب



دعا النائب عن تحالف "سائرون" رياض المسعودي الى تأسيس مجلس اتحادي اعلى للمشاريع الستراتيجية درءا لفساد الحكومات المحلية ، مبينا :" ان المجلس يتولى رئاسته رئيس مجلس الوزراء ويضم متخصصين في مجال المال والاقتصاد والتخطيط والامن ".



وقال المسعودي في تصريح صحفي:" ان اغلب عمليات الفساد تكمن في المشاريع الستراتيجية في المحافظات ، مما ادى الى تراجع وتخلف كبير في البنى التحتية للمحافظات " .



واضاف :" ان الحل الامثل في تطوير القطاعات المدرة للدخل العام كالصناعة والتجارة والزراعة والخدمات الستراتيجية ، هو تأسيس مجلس اعلى للمشاريع الستراتيجية وتحويل الاموال المخصصة للمشاريع اليه "، مشيرا الى :" ان المجلس ستكون رقابته سهلة فضلا عن حصر الاموال العامة بجهة واحدة ".



واوضح المسعودي :" ان المجلس سيكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء باعتباره المسؤول التنفيذي الاعلى في الدولة ويضم في عضويته متخصصين في مجال المال والاقتصاد والتخطيط والامن ، وبذلك سنبعد المشاريع عن سلطة الاحزاب المهيمنة على المحافظات" .