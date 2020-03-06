بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 06 آذار 2020
آخر الأخبار
نائب يحذر من تعرض اقتصاد العراق الى الانهيار في حال استمرار السياسية المالية الحالية عبوة ناسفة تستهدف منزل مواطن شمالي ذي قار محتجون في الرميثة شمال المثنى يقطعون الطريق بالإطارات المحترقة مشاورات سياسية جديدة بالعراق.. ومراقبون: أزمة تشكيل الحكومة ستكون بداية تغيير النظام السياسي متظاهرو العراق يتحدون كورونا.. ويواصلون الاحتجاج ضد السلطة الفاسدة السليمانية توجه العائدين من إيران لمستشفى محدد لتشخيص كورونا ضمان صحي " اختياري " يرى النور في الفصل التشريعي المقبل ماهي منصة " نيوتن" التي ستطلقها التربية ؟ القانونية النيابية : بيانات التجارة غير كافية لحسم ملف الدوائر الانتخابية المتعددة الفتح : رئيس الجمهورية يتجاوز على الدستور
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 06 آذار 2020 11:10 ص

نائب يقدم مقترحا لابعاد المشاريع عن سلطة الاحزاب

RTR4RUPX-870
نائب يقدم مقترحا لابعاد المشاريع عن سلطة الاحزاب

دعا النائب عن تحالف "سائرون" رياض المسعودي  الى تأسيس مجلس  اتحادي اعلى  للمشاريع الستراتيجية درءا لفساد الحكومات المحلية ،  مبينا :" ان المجلس يتولى رئاسته رئيس مجلس الوزراء ويضم متخصصين في مجال المال والاقتصاد والتخطيط والامن ".

وقال المسعودي في تصريح صحفي:"  ان اغلب عمليات الفساد تكمن في المشاريع الستراتيجية في المحافظات ، مما ادى الى تراجع وتخلف كبير في البنى التحتية للمحافظات " .

واضاف :" ان الحل الامثل في تطوير القطاعات المدرة للدخل العام كالصناعة والتجارة والزراعة والخدمات الستراتيجية ، هو تأسيس مجلس اعلى للمشاريع الستراتيجية وتحويل الاموال المخصصة للمشاريع اليه "، مشيرا الى :" ان المجلس ستكون رقابته سهلة فضلا عن حصر الاموال العامة بجهة واحدة ".

واوضح المسعودي :" ان المجلس سيكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء باعتباره المسؤول التنفيذي الاعلى في الدولة ويضم في عضويته متخصصين في مجال المال والاقتصاد والتخطيط والامن  ، وبذلك سنبعد المشاريع  عن سلطة الاحزاب المهيمنة على المحافظات" .
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
اللجنة المالية النيابية

نائب يحذر من تعرض اقتصاد العراق الى الانهيار في حال استمرار السياسية المالية الحالية 06 آذار 2020 02:34 م

جينين هينيس بلاسخارت

انتقادات واسعة لـ تقرير “بلاسخارت” بشأن العراق أمام مجلس الأمن 06 آذار 2020 12:05 م

8edf7813-758e-459e-8969-3750840d6ce9

الأعرجي محذرا : استمرار أزمة تشكيل الحكومة سيعصف بالنظام السياسي كله 06 آذار 2020 11:34 ص

التظاهرات

المتظاهرون في الساحات والميادين يتحدون كورونا ويواصلون الاعتصامات ضد النظام القمعي 06 آذار 2020 11:24 ص

A24I7237-800x445

القانونية النيابية : بيانات التجارة غير كافية لحسم ملف الدوائر الانتخابية المتعددة 06 آذار 2020 11:19 ص

bca60ecb-ddd9-4236-b811-d9eae018f4cd_16x9_1200x676

الفتح : رئيس الجمهورية يتجاوز على الدستور 06 آذار 2020 11:14 ص

قصف

سالم: الحكومة العراقية تتعامل مع إطلاق الصواريخ على السفارات كأنها مشكلة عائلية 06 آذار 2020 11:07 ص

9201521121900

المطلك : ممثلو السنة في البرلمان .." نواب مهنة وليسوا نواب مهمة " ! 06 آذار 2020 11:04 ص

التعليقات