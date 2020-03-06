سالم: الحكومة العراقية تتعامل مع إطلاق الصواريخ على السفارات كأنها مشكلة عائلية

أكد الخبير السياسي، مصطفى سالم، اليوم الجمعة، أن الحكومة العراقية تتعامل مع عملية إطلاق الصواريخ على السفارات وكأنها مشكلة عائلية.



وقال سالم في تصريح صحفي، إن "حكومة العراق تتصرف وكأن عملية إطلاق الصواريخ على السفارات والمناطق المدنية، مشكلة عائلية، لأن من يطلقها هو جزء من هذه السلطة، لذا لم يتعرض للمحاسبة".



وأضاف "استعصاء أن تمارس هذه الحكومة وأي حكومة تتشكل بنفس الطريقة لدورها الوطني، لا يترك أي شك بأن مبادئها والشركاء فيها خطر على مستقبلنا".



يذكر أن السفارة الأميركية تعرضت أمس الخميس، إلى هجوم صاروخي جديد.