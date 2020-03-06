المطلك : ممثلو السنة في البرلمان .." نواب مهنة وليسوا نواب مهمة " !



هاجم رئيس الجبهة العربية صالح المطلك، نواب المكون السني في الدورة النيابية الحالية، واصفا اياهم بانهم :" نواب مهنة وليسوا نواب مهمة ".



وقال المطلك في تصريح متلفز :" ان النواب من المكون السني في الدورة الحالية لم يكونوا بالمستوى المطلوب ، واغلبهم من نواب المهنة وليسوا نواب مهمة ".



واضاف :" ان اغلبهم (النواب) من دعاة الغاء وجود الجيل السياسي القديم وازاحته ، وهذه نقطة تحسب ضدهم " ، معتبرا موقف تحالف القوى " سلبيا " عندما لم يمرر حكومة علاوي بالتصويت عليها .



وكان تحالف القوى العراقية برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي احد ابرز معارضي رئيس الوزراء المعتذر محمد توفيق علاوي والذين وقفوا ضد تمرير حكومته في اكثر من جلسة برلمانية .

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