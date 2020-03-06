بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 06 آذار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 06 آذار 2020 11:04 ص

المطلك : ممثلو السنة في البرلمان .." نواب مهنة وليسوا نواب مهمة " !

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المطلك : ممثلو السنة في البرلمان .." نواب مهنة وليسوا نواب مهمة " !

هاجم رئيس الجبهة العربية صالح المطلك،  نواب المكون السني في الدورة النيابية الحالية، واصفا اياهم بانهم :"  نواب مهنة وليسوا نواب مهمة ".

وقال المطلك في تصريح متلفز :" ان النواب من المكون  السني في الدورة الحالية لم يكونوا بالمستوى المطلوب  ، واغلبهم من نواب المهنة وليسوا نواب مهمة ".

واضاف :" ان  اغلبهم (النواب) من دعاة  الغاء وجود الجيل السياسي القديم وازاحته ، وهذه نقطة تحسب ضدهم " ، معتبرا موقف تحالف القوى " سلبيا " عندما لم يمرر حكومة علاوي بالتصويت عليها .

وكان تحالف القوى العراقية برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي احد ابرز معارضي رئيس الوزراء المعتذر محمد توفيق علاوي والذين وقفوا ضد تمرير حكومته في اكثر  من جلسة برلمانية .
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