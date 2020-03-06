نائب : مشكلة تشكيل الحكومة وراءها خلافات شخصية





عزا النائب عن كتلة / صادقون / احمد الكناني السبب الرئيس وراء مشكلة تشكيل الحكومة ، الى الخلافات الشخصية بين الزعامات السياسية .



وقال الكناني في تصريح صحفي :" ان المرحلة الحالية تعتبر مفصلية وحيوية للعملية السياسية حيث انها تواجه تحديات كبيرة جدا ، وان اي حل سياسي ايجابي سيبعدها عن التدخلات الخارجية وتعقيد المشهد السياسي العام", مبينا :" ان اغلب الزعامات السياسية تتصرف وفق مزاجيات معينة ، وهذا ليس بصالحنا ” .



واضاف :" ان اسبابا عديدة تقف وراء عدم التمكن من تكليف رئيس حكومة قادر على ان يقود المرحلة الانتقالية المقبلة ، وان اهم تلك الاسباب هو وجود خلافات شخصية بين الزعامات السياسية ".