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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 06 آذار 2020 11:02 ص

نائب : مشكلة تشكيل الحكومة وراءها خلافات شخصية

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نائب : مشكلة تشكيل الحكومة وراءها خلافات شخصية


عزا  النائب عن كتلة  / صادقون / احمد الكناني السبب الرئيس وراء مشكلة تشكيل الحكومة ، الى الخلافات الشخصية بين الزعامات السياسية .

وقال الكناني في تصريح  صحفي :" ان المرحلة الحالية تعتبر مفصلية وحيوية للعملية السياسية حيث انها تواجه تحديات كبيرة جدا ، وان اي حل سياسي ايجابي سيبعدها عن التدخلات الخارجية وتعقيد المشهد السياسي العام", مبينا :" ان اغلب الزعامات السياسية تتصرف  وفق مزاجيات معينة ، وهذا ليس بصالحنا ” .

واضاف :" ان  اسبابا عديدة تقف وراء عدم التمكن من تكليف رئيس حكومة قادر على ان يقود المرحلة الانتقالية المقبلة ، وان اهم تلك الاسباب هو وجود خلافات شخصية بين الزعامات السياسية ".
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