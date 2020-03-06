الطائي: الشلل السياسي في العراق سيحقق مصالح الأحزاب الفاسدة

أكد الخبير السياسي، مجاهد الطائي، أن الشلل السياسي في العراق سينعش الفساد ويحقق مصالح الأحزاب الفاسدة.



وقال الطائي في تصريح صحفي، إنه "في فترة حكومة تصريف الأعمال تتراخى المؤسسات، وفي فترة الغياب الطوعي وضياع المسؤولية والفراغ الإداري، سينتعش الفساد وتتحقق مصالح الكتل والأحزاب الفاسدة القابضة على الوزارات والمؤسسات".



وأضاف "لهذا السبب، فإن الكتل السياسية ينفعها الشلل السياسي ويحقق مصالحها، لذلك فترة اختيار مرشح قد تطول كثيرا".