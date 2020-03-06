







القت القوات الامنية القبض على عصابة متهمة بالسطو المسلح شمال شرق بغداد.



وقالت وزارة الداخلية في بيان" ان قوة من مكتب الشعب في مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية، تمكنت من القاء القبض على عصابة مكونة من اربعة متهمين شمال شرق بغداد، لقيامهم بعدة عمليات سطو مسلح وسرقات متعددة ومختلفة، بالاضافة الى قيامهم بجريمة قتل لصاحب دار في تنفيذ احدى عمليات السطو المسلح ويحملون اسلحة مختلفة ويرتدون اللثام اثناء ارتكاب جرائمهم النكراء وبعد التحقيق معهم اعترفوا بجرائمهم.