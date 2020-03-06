بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 06 آذار 2020
آخر الأخبار
تقرير دولي يطالب واشنطن بالتحرك لإنهاء النفوذ الإيراني في العراق القبض على عصابة متهمة بالسطو المسلح شمال شرق بغداد القبض على أحد المتهمين بجريمة قتل شمالي بغداد مستشار حكومي يدعو المصارف العراقية إلى تقليل فوائد القروض التربية: قرار دوام المدارس مرتبط بقرارات خلية الازمة تأجيل معرض أربيل الدولي للكتاب بسبب فيروس كورونا وفاة مستشار وزير خارجية إيران السابق بكورونا الصحة النيابية تطالب باغلاق المنافذ الحدودية لمدة شهر وتدعو البرلمان الى جلسة طارئـة لمواجهة مخاطر كورونا القوات الأمنية تطهر مدارس فى الديوانية للوقاية من فيروس كورونا نائب عن ديالـى يحذر من عدم الاستعداد لمواجهة انتشار فايروس كورونا في المحافظة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 06 آذار 2020 10:19 ص

القبض على عصابة متهمة بالسطو المسلح شمال شرق بغداد

3.15789040222144637370
القبض على عصابة متهمة بالسطو المسلح شمال شرق بغداد




القت القوات الامنية القبض على عصابة متهمة بالسطو المسلح شمال شرق بغداد.

 وقالت وزارة الداخلية في بيان" ان قوة من مكتب الشعب في مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية، تمكنت من القاء القبض على عصابة مكونة من اربعة متهمين شمال شرق بغداد، لقيامهم بعدة عمليات سطو مسلح وسرقات متعددة ومختلفة،  بالاضافة الى قيامهم بجريمة قتل لصاحب دار في تنفيذ احدى عمليات السطو المسلح ويحملون اسلحة مختلفة  ويرتدون اللثام اثناء ارتكاب جرائمهم النكراء وبعد التحقيق معهم اعترفوا بجرائمهم.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
Doc-P-309557-636974382773763726

القبض على أحد المتهمين بجريمة قتل شمالي بغداد 06 آذار 2020 10:18 ص

i-money

مستشار حكومي يدعو المصارف العراقية إلى تقليل فوائد القروض 06 آذار 2020 10:14 ص

368-16

التربية: قرار دوام المدارس مرتبط بقرارات خلية الازمة 06 آذار 2020 10:10 ص

079A7820-800x445

الصحة النيابية تطالب باغلاق المنافذ الحدودية لمدة شهر وتدعو البرلمان الى جلسة طارئـة لمواجهة مخاطر كورونا 06 آذار 2020 10:00 ص

1

القوات الأمنية تطهر مدارس فى الديوانية للوقاية من فيروس كورونا 06 آذار 2020 09:59 ص

497631Image1

نائب عن ديالـى يحذر من عدم الاستعداد لمواجهة انتشار فايروس كورونا في المحافظة 06 آذار 2020 09:57 ص

59b8a4504b81a

التعليم العالي : ننتظـر قرار خلية الازمة لتمديد تعطيل الجامعات 06 آذار 2020 09:54 ص

Doc-P-336480-637190354245402580

صحة ذي قار: الفحص المختبري اكد سلامة اربعة حالات مشتبه إصابتها بكورونا 06 آذار 2020 12:03 ص

التعليقات